De Pappecongé soll op 5 Deeg an d'Luucht goen, eng EU-Direktiv schwätzt esouguer vun 10 Deeg, déi och zu Lëtzebuerg elo nees am Gespréich sinn.

Déi speziell Congéen, déi een als Elteren ze gutt huet, gi reforméiert.

Geplangt ass den Ament ënnert anerem, datt de sougenannte „Pappecongé“,dee fir de Papp also wann e Kand op d'Welt kënnt, vun zwee op 5 Deeg an d'Luucht geet. Et gëtt en Accord doriwwer mat de Sozialpartner.

Elo sinn awer e bemol 10 Deeg am Gespréich, well déi an enger Propositioun fir eng Europäesch Direktiv stinn.

Et ass eng Moderniséierung vun der Familljepolitik, déi mer maachen, seet den zoustännege Minister Nicolas Schmit. An dowéinst kann hie sech virstellen, e Schrack méi wäit ze goen, Spréch op déi 10 Deeg.

De Minister ass awer iwwerrascht, datt vill Leit elo déi 10 Deeg fuerderen, déi virdrun awer ni fonnt hunn, datt 2 Deeg extrem wéineg wieren. Lëtzebuerg war dat Land, wat am mannsten Congé dofir hat. Am Kontext vun der neier Familljepolitik vun der Regierung kéint een u sech nach e Schratt méi wäit goen, fënnt de Minister.

Dat muss awer nach an der Regierung diskutéiert ginn.

Iwwert de Finanzement misst och geschwat ginn. Dee soll net à charge si vun den Entreprisen, fënnt den Nicolas Schmit.

Wann de politesche Wëllen do wär, kéint een dat relativ séier realiséieren, fir datt déi reforméiert Congée vum 1. Januar d'nächst Joer u gëllen.

D'Familljeministesch Corinne Cahen ënnerstëtzt prinzipiell och méi Deeg Pappecongé, mä wëll awer elo mol, datt den Accord, deen et gëtt, ëmgesat gëtt.