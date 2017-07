Géint 23 Auer en Dënschdeg den Owend krut d'Police eng Ausernanersetzung tëscht e puer Persounen op der Stater Gare gemellt. Si hunn och d'Sécherheetspersonal vun der Gare agresséiert. Eng Persoun war staark alkoholiséiert an aggressiv. Si huet sech gewiert an dobäi ee Polizist blesséiert. Déi concernéiert Persoun huet musse vun de Beamten immobiliséiert ginn. Och eng aner Persoun, déi gedronk hat a sech wollt amëschen, gouf vun de Beamten mat op de Policebüro geholl. Wéi et nach am Policebulletin heescht, gouf bei enger vun deenen zwou Persounen Marihuana fonnt.



Op der Plëss an der Stad hat um 00.45 Auer an der Nuecht op e Mëttwoch eng alkoholiséiert Persoun virun engem Restaurant randaléiert. D'Personal vum Etablissement huet d'Dier mussen zouspären, fir sech virum opgereegte Mann ze protegéieren. Dat huet dësen awer net dovunner ofgehalen mam Fouss an déi gliesen Dier ze rennen, déi dobäi zum Deel futti gefuer ass. Domat net genuch, de Mann huet dunn och nach een Terrassestull widder eng Fënster geheit, déi doropshin gebrach ass. D'Police huet de Mann matgeholl.