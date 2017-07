Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

© RTL Radio Lëtzebuerg / Claudia Kollwelter

Déi russesch Entreprise, déi hiren Headquarter schonn zanter 2012 hei am Land huet, wäerten 2020 e Produktiouns- an Recherchesite an der Industriezone Hanebësch hunn. Dat huet den Wirtschaftsminister Etienne Schneider e Mëttwoch de Moien zesumme mam Déifferdenger Buergermeeschter Roberto Traversini annoncéiert.

OCSiAL wäert ronn 100 Milliounen investéieren an 200 nei Aarbechtsplaze schafen.