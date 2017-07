En Donneschdeg gëtt d'Lycéesreform an der Chamber gestëmmt. De Claude Meisch huet se den Deputéiert an der Chamberkommissioun e Mëttwoch virgestallt.

Et ass eng grouss Reform, e grousse Moment, sot den Educatiounsminister e Mëttwoch de Moien iwwer d'Lycéesreform. Vill Schüler hate bis ewell einfach Pech, sot de Minister. De Lëtzebuerger Schoulsystem wier wéi e Restaurant mat engem Menü op der Kaart. Dat géif awer der Vilfalt vun de Schüler net gerecht ginn.



D'Lycéesreform bitt de Schoule méi Fräiheet an de Schüler méi Méiglechkeeten. Zum Beispill kënne Schoulen an Zukunft eng Variant vun enger Sektioun offréieren. All Schoul soll säi Profil a seng Offer hunn. International Schoule mat enger anerer Sproochenoffer kommen uechter d'Land bäi. Déi aktuell Offer bleift awer och erhalen.

De Claude Meisch versteet net, datt eng Reform gemooss gëtt, ob et Sträit am Secteur gëtt oder net. Hei hätt een e Konsens fonnt an no jorelaangen Diskussioune gewisen, datt de Lëtzebuerger Schoulsystem ze reforméiere wär.