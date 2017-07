Am Sträit ëm de Bau vun enger Bensinsstatioun krut d’Gemeng Hesper, no enger Néierlag an 1. Instanz, elo an zweeter um Verwaltungsgeriicht Recht.

Deemno war d'Decisioun vum Buergermeeschter, fir der Societéit keng Baugeneemegung fir déi Tankstell ze ginn, net z’annuléieren.

Géint dat 1. Uerteel vum Tribunal administratif aus dem Januar hat ë.a. d’Gemeng Appell gemaach, fir d’Annulatioun dovun ze froen an d’Decisioun vum Bau-Refus confirméieren ze loossen.

Déi zweet Riichter halen an hirem Uerteel fest, dass d’Decisioun vum Refus vun der Gemeng aus dem Mäerz 2016 justifizéiert ass. Fir d’Cour administrative gëtt et nämlech eng Incompatibilitéit tëscht der Linn vum Tram, déi op där Plaz laanschtféiere wäert, an der geplangter Bensinsstatioun um Houwald: Enger Etüd no, déi zanter Februar zejoert virläit, fiert den Tram an Zukunft do all 3 bis 6 Minutten.

An den Ae vun der Pëtrolsentreprise hat ë.a. e klore Feeler vum Buergermeeschter an der Beuerteelung vu Gesetzestexter virgeleeën. Weder e Gesetz vun 2004, nach e groussherzoglecht Reglement vun 2011 géife sech nämlech géint de Bau vun enger Tankstell an enger Zone mixte ausschwätzen. Deemno wäre kommerziell Aktivitéiten do erlaabt, woumat d’Riichter awer net d’Accord waren.



Donieft hätt de Refus vum Gemengepapp an CSV-Deputéierte Marc Lies op enger falscher Appreciatioun vun de Faiten, respektiv op engem Iwwerschreide vu senge Kompetenze berout. Fir de Politiker wäre gréisser Verkéiersbehënnerungen a geféierlech Situatiounen duerch de Bau vun der Bensinsstatioun z’erwaarden, déi och net an Aklang ze brénge wär, mat de Previsioune vum PAG. Fir d’Riichter ass déi Meenung vum Buergermeeschter dogéint fondéiert. Donieft hat d’Pëtrolsentreprise vun engem Ermessensmëssbrauch vum Buergermeeschter geschwat: Deen hätt nämlech net d’Legalitéit vum Projet analyséiert, mä d’Opportunitéit dovun. Och dës Positioun gëtt vun de Riichter zréckgewisen, déi am Uerteel och nach emol op d’Incompatibilitéit tëscht der Linn vum Tram an der Tankstell hiweisen.

Der Cour administrative no ass den Appell vun der Hesper Gemeng deemno fondéiert an d’1. Uerteel dowéinst ze reforméieren. D’Gemeng hätt dann och eng Indemnité de procédure vun 1.000 € zegutt.