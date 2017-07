© Sam Bouchon / RTL Télé Luxembourg

2016 war een intensiivt, ma och ee wichtegt Joer fir de Lëtzebuerger Bistum. Finanziell gesinn ass d'Joer fir de „Groupe Archevêché“ gutt gelaf, mat engem Iwwerschoss vun 4,1 Milliounen Euro, ma kierchepolitesch hätte virun allem zwee Gesetzprojete vun de Ministere Kersch a Meisch fir déi eng oder aner Irritatioun gesuergt. Dat ass engersäits de Projet iwwer d'Schafung vun engem neie Fong, deen déi kierchlech Gebaier soll geréieren an anerersäits de Projet iwwer d'Ofschafe vum Reliounsunterrecht an de Schoulen.



"2016 war a pastoraler Hisiicht ee Joer wou net nëmme Schinne geluecht, ma och Weiche gestallt goufen a Richtung territorial Reform", dat sot de Generalvikar Leo Wagener e Mëttwoch de Moien op enger Bilan-Pressekonferenz vum Bistum. Aus 57 Porverbänn goufen der nämlech 33 gemaach.





Extrait Leo Wagener



Nei Por-Katechèse vum Hierscht un



A punkto Por-Katechèse wär een 2016 gutt weiderkomm. Dës Katechèse gëtt an den eenzele Porverbänn ugebuede fir Kanner an der Fräizäit, well de Reliounsunterrecht an der Schoul jo vun dësem Hierscht u wäert ewechfalen. Dës Katechèse ass spezifesch ausgeriicht op verschidden Altersgruppen, zum Beispill och e "Krabbel-Gottesdéngscht" am Alter vu 0-6 Joer.

2016 goufen donieft 2.490 Leit gedeeft, dorënner 47 Erwuessener. Et goufen 3.298 Kommuniounen an 383 Hochzäiten hei am Land, plus 185 am Ausland.



De komplette Reportage héiert Dir den Owend am Journal.