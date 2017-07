Kritik un der Lycéesreform gëtt et vun der CSV, déi och annoncéiert huet, fir en Donneschdeg dogéint ze stëmmen. Déi gréissten Oppositiounspartei ass der Meenung, datt et keen Dialog gouf an datt et u Courage feelt.

CSV kritiséiert Lycéesreform / Reportage Dany Rasqué



De Claude Wiseler huet drun erënnert, datt d'CSV während der legislativer Aarbecht 12 Amendementer eragereecht hat, fir kloer ze maachen, wéi si esou eng Reform géif ugoen a bedauert, datt déi, bis op zwee Stéck, ganz séier ënnert den Dësch gekiert gi wieren.Elo hätt een et mat enger Mini-Reform ze dinn, déi och nach Kommunikatiouns- an Transparenzschwieregkeeten hätt. De Courage géif feelen, fir d'Haaptproblemer, déi et an der Educatioun ginn, unzepaken.De Minister hat Angscht viru sech selwer an haaptsächlech virun de Gewerkschaften, mengt de Claude Wiseler. Hie wollt wuel kengem méi wéidoen a setzt d'Politik dowéinst just an enger hallwer Form ëm. Fir d'CSV ass et eng Reform, déi just gutt ass, fir an den Aktivitéitsrapport ze schreiwen.Dem Martine Hansen fält op, datt et, wéi si seet, verdammt roueg dobaussen ass, an explizéiert sech dat esou. Par Rapport vun der Reform vun der Mady Delvaux ass dëst eng "Mini-Micro-Reform" fir dem Här Meisch seng Begrëffer ze huelen, esou d'Deputéiert vun der CSV. Bei der Beruffsausbildung hat de Minister jo vun enger "Macro-Reform" geschwat. D'Madame Delvaux hat ënner anerem d'Sproochen ugepaakt an nei Sektiounen am Secondaire General virgesinn. All déi Ännerungen, wou e bësse Sprengstoff dra waren, goufen elo aus der Reform erausgeholl.D'Mady Delvaux hätt am Contraire zu hirem Successeur och vill Avise gefrot a genee dat, hätt de Claude Meisch net gemaach. Ganz nom Motto "wann ee kee freet, da meckert och keen".Alleng d'Form fënnt d'CSV eng Katastroph. Eng Reform kéint ee just mat de Leit vum Terrain ëmsetzen, et géif net duer goen, fir se an der Chamber gestëmmt ze kréien. D'CSV fënnt dann och, datt et kaum e Minister an dëser Regierung gëtt, wou den Ënnerscheed tëschent deem, wat en am Wahlprogramm versprach an am Ufank vun der Legislaturperiod gesot huet, an deem, wat haut Realitéit gëtt, esou verschidden ass, ewéi beim Claude Meisch.De Claude Wiseler ënnersträicht, datt d'Educatioun op alle Fall fir seng Partei an deenen nächste Méint ee vun deene wesentlechste Sujete gëtt.