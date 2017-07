© Ministère du Logement





Den Accent vum Reaménagement vun der fréierer Cité Militaire läit um soziale Wunnengsbau.



De Marc Hansen: De Site dee géif et erlaben, do wou elo 10 Gebaier mat 50 Wunnenge stinn, kéint een dem neie PAG vun der Gemeng no 150 nei Logementer draus maachen. Op engem super Site, direkt bei der Sauer, bei der Promenade laanscht d'Sauer an et ass genee dat wat mir wäerten attackéieren an de nächste Méint. An eise Gespréicher si mer gutt viru komm, fir dann och ze kucken eppes ze maache wat Qualitéit huet. D'Gebaier net ze héich ze maachen, fir et an de Contexte urbain ze maachen, dat läit zentral.





Extrait Marc Hansen, Logementsminister



Nëmme ronn 20 Stéit géifen nach op dësem Site liewen. Vill Logementer stéingen deemno eidel. Bei der aktueller Wunnengsnout misst een dës Plaz awer sënnvoll notzen, seet och den Dikrecher Buergermeeschter Claude Haagen.





Dëse Projet wär e weidere wichtege Schratt an der geplangter Urbanisatioun vun der Nordstad, seet de Buergermeeschter Claude Haagen weider. Schonn ufanks nächst Joer kéint ee PAP fäerdeg sinn. Et géing elo séier goen, seet de Logementsminister Marc Hansen. Obwuel d'Reaménagement vun der Cité Militaire net am Viraus geplangt gewiescht wär.

Den Terrain läit tëscht der Rue Clairefontaine an der Sauer, vis-à-vis vun der aler Kierch. Deemno quasi am Dikrecher Stadkär. Bei der aktueller Wunnengsnout am ganze Land wär et wichteg, e Site wéi dëse sënnvoll ze notzen. Als éischt misst een elo en definitive Plang ausschaffen, dann déi Gebaier, déi elo do stinn, ofrappen an duerch neier, déi qualitativ gutt, energieeffizient an ekologesch korrekt sinn ersetzen, sou de Marc Hansen.

Jidderee soll sech hei eng Wunneng loune kennen. Dowéinst géif een och d'SNHBM, also d'Société Nationale des Habitations à Bon Marché, froe fir de Projet ze realiséieren. Fir de Site nees méi dynamesch ze gestalten si 15 Prozent vun der Surface fir de Commerce reservéiert. Och eng Crèche mat 50 bis 60 Plazen ass virgesinn. Wann méi Leit op Dikrech wunne kéimen, missten och d'Infrastrukturen ugepasst ginn.



Den Dikrecher Buergermeeschter Claude Haagen: An dofir gi mir zesumme mam Ministère op de Wee fir dat ganzt Konzept esou auszeschaffen, datt do net mat Autoe soll doduerch gefuer ginn, datt eben e Parkhaus fir d'Bewunner kënnt.