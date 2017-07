Um Donneschdeg gëtt dowéinst zesumme mat der Chambre des Salariés eng Table Ronde an der Universitéit um Belval organiséiert, wou de Publique net nëmmen invitéiert ass, mee wou eng aktiv Bedeelegung vun de Leit ausdrécklech erwënscht ass.



Och wann eng ganz Rei vun de Mesuren an der Steierreform eréischt vun 2018 un a Kraaft trieden, sollen och um Donneschdeg op der Konferenz schonn éischt Erfahrungen aus der Praxis ausgetosch ginn. Sujeten, wéi Steiergerechtegkeet zum Beispill beim Mindestloun, Logement a Grondsteier wäerte sécher mat de Spezialisten am Sall beschwat ginn, grad wéi déi bei ville Leit onbeléiften Avancen an ob ee se duerch eng komplett separat Besteierung vu bestuete Koppele kéint vermeiden. De Moment huet di individuell Besteierung nämlech, reng steierlech nach keng Auswierkung, de Finanzminister Gramegna erkläert, datt et do verschidde Schoule ginn. Et ginn déi, déi fannen, datt dëst misst neutral sinn. Dat ass de Wee, deen d'Regierung gaangen ass, well een de Leit wëll de Choix loossen, wéi se sech wëlle besteiere loossen. Dat ass eng ganz interessant Diskussioun.

De Finanzminister wëllt wëssen, wou bei de Leit de Schong dréckt. Et hätt een den Accent bei der Steiererliichterung bei de Personnes physiques gesat, well do och Bedarf gewiescht wier. All déi Sujeten wieren interessant, fir mat de Leit unzediskutéieren.

Déi Leit, déi gäre géifen um Austausch deelhuelen oder einfach nëmme wëllen nolauschteren, kréie Rendez-vous um Donneschdeg den Owend um 18h30 an der Universitéit um Campus Belval an der Maison du Savoir.