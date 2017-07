An der Nuecht gouf zu Colmar-Bierg an eng Tankstell agebrach. Onbekannter hu géint Hallefnuecht d'Lager opgebrach.

Si konnte vun do aus an d'Bürosraim eragoen. Wéi den Alarm ausgeléist gouf, sinn d'Täter fortgelaf. Eng Stonn méi spéit ass net wäit ewech probéiert ginn, fir an eng Frittebud anzebriechen.