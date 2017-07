Den Transportminister François Bausch huet an der Äntwert op eng parlamentaresch Fro vum DP-Deputéierte Max Hahn geäntwert, datt de Contournement Dippech-Gare 2018 an d'Soumissioun geet. D'Aarbechte wäerten 2 an en halleft Joer daueren.

PDF Parlamentaresch Fro an Äntwert vum Minister



Wat war geschitt?



D'Verwaltungsgeriicht huet am Appell decidéiert, dass de Projet ka gebaut ginn, nodeems eng Privat-Persoun hiren Terrain um geplangten Tracé net wollt verkafen.



De Contournement wier awer d'utilité publique, well et op der Dräikantonsstrooss an der Dippecher-Gemeng praktesch all Dag zu laange Staue kënnt.



Den Dippecher Schäffen an DP-Deputéierten Max Hahn ass dohier och immens erliichtert iwwert d'Uerteel vum Geriicht.





Extrait Max Hahn



Contournement Dippech / Reportage Joel Detaille



Zanter Joerzéngte waart een an der Gemeng schonn op déi Decisioun an dunn um Mëttwoch huet d'Verwaltungsgeriicht tranchéiert an dem Staat Recht ginn, andeem d'utilité publique gesprach gouf fir deen een Terrain, wou de Proprietär net wollt hierginn. Domadder steet dem Bau vum Contournement näischt méi am Wee.Am Januar haten d'Riichter schonns emol dem Staat Recht ginn, an d'Persoun war an Appell gaangen, mam elo eben dem Resultat dass de Contournement gréng Luucht huet.Déi Pläng si schonn 10 Joer al, well, deemools wou d'Streck Péiteng-Lëtzebuerg op zwee Gleisen ausgebaut gouf, hat ee sech et net esou komplizéiert virgestallt, esou de Max Hahn.Mä komplizéiert war et virun allem duerch d'Barrière op Dippech-Gare, déi a béid Direktiounen op der Dräikantonsstrooss fir Deels vill Stau an domadder vill Nerve fir Automobilisten an Awunner gesuergt huet.Et ass geduecht fir d'Barrière ze suppriméieren. Dat wier eng enorm Entlaaschtung fir all d'Awunner vun der Dräikantonsstrooss, wou et elo eriwwer ass mat Kaméidi, Stau an Ofgasen vun den Autoen, déi bis zu 40 Minutten an der Stonn virun enger Barrière, déi zou ass, stinn.Et wier, seet de Max Hahn, eng massiv Verbesserung vun der Liewensqualitéit fir d'Awunner vun der Dippecher Gare. Den Tracé wäert deen Ament tëscht dem Agang vun Dippech-Gare a Betten un der Mess, quasi parallel zu der Dräikantonsstrooss verlafen.De Schäfferot wéilt dann och Drock op de Ministère maachen, dass et sou séier wéi méiglech zu enger Ausschreiwung vum Projet ka kommen. D'Dräikantonsstrooss kéint dono dann och als Gemengestrooss ëmklasséiert ginn, mat méi gréngen Ecker, oder breede Vëlospisten.