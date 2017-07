Um Stater Geriicht goung et e Mëttwoch de Mëtten ëm eng Expertise an enger Affär, an där keen Uerteel gesprach gi war.

Tëlefonskabel ëm den Hals gewéckelt / Rep. Eric Ewald



Hei ass et ëm d'Fro gaangen, ob e Mann, deen am August 2015 am Prisong zu Schraasseg engem Giischtgen en Tëlefonskabel ëm den Hals gewéckelt an doru gezunn hat, deen hätt kënnen ëmbréngen. D'Expert war e Mëttwoch de Mëtte kloer an hirer Ausso.

Et gouf keng Unzeeche fir eng Liewensgefor, obwuel de Giischtge Blessuren um Hals, d.h. Symptomer vun engem Stranguléieren, hat. Deemno hätt et eng gewëss Intensitéit ginn, mä fir eng Persoun ëmzebréngen, misst d'Wierge laang genuch daueren, sou d’Expert. De Giischtge wär net vu sech gewiescht, woufir 10 Sekonne misst stranguléiert ginn, fir irreversibel Schied, respektiv den Doud wäre souguer op d'mannst 3 Minutten néideg. An dësem Fall misst een awer éischter vun 3 Sekonne schwätzen.

Fir de 46 Joer alen Ugeklote gouf et keng Spuer um Hals vum Giischtgen. Hie selwer hätt just kuerz um Kabel gezunn, fir sech ze verdeedegen. De Giischtgen hätt him net wëllen nolauschteren an hien net a Rou gelooss, a wann hien am Prisong bléif, géif hie sech ëmbréngen, huet de Mann nach erkläert.

Sengem Affekot no, stellt sech eenzeg an eleng d'Fro, ob eng Intentioun virloung, fir een dout ze maachen: D'Äntwert dorop wär kloer Neen! D'Expert hätt gesot, dass keng Liewensgefor bestoung. De Giischtgen hätt wuel eng Woch net schaffe kënnen a Blessuren um Hals gehat, mä wär net vu sech gewiescht, huet de Me Stroesser betount. Deemno wär de Mann keng 10 Sekonnen a scho guer keng 3 Minutte gewiergt ginn.

Och fir de Vertrieder vum Parquet géif et kee Beweis dofir ginn, dass eng Absicht, fir een dout ze maachen, virloung. Deemno wären hei just Coups et blessures zeréckzebehalen, well de Giischtgen nëmmen e puer Sekonne mam Kabel gewiergt gouf.

Den 13. Juli gëtt d'Uerteel an dëser Affär gesprach.