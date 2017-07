Um Stater Geriiicht sinn en Donneschdeg de Moie 4 Membere vum KënschtlerInne-Kollektiv Richtung22 an zweeter Instanz fräigesprach ginn.

© RTL Archivfoto

Um Policegeriicht ware si an 1. Instanz jo nach zu 4 Mol enger Geldstrof vun 200 € veruerteelt ginn, och an zweeter Instanz war eng Geldstrof fir si verlaangt ginn.



Virzejoert haten déi 4 jonk Männer um Virowend vun Nationalfeierdag eng nei Versioun vun der Nationalhymn virun d'Trape vun der Philharmonie schreiwe wëllen. Si waren awer vun der Police an hirem Elan gestoppt ginn.