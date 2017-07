© AFP

Der Ugekloter war virgehäit ginn, am September op Facebook, am Zesummenhank mat engem Tëschefall an engem däitschen Zuch, géint Mosleme gehetzt ze hunn, dat mam Zitat «Ech waarden op den Dag, wou sou eng «Schlampe» déi geeschteg mannerbemëttelt Inzucht-Produkter do sou bei d’Mauer klatscht, dass hinnen de Pedo-Prophet zu den Oueren erausleeft!»