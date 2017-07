© Nadine Gautier / RTL

De Bierger, déi am Uelzechtdall laanscht d’N7 wunnen, nees méi Liewensqualitéit ginn, dat schreift sech den Infrastrukturministère op de Fändel. E Mëttwoch huet deen zesumme mat de Gemenge Miersch, Lëntgen, Luerenzweiler, Heeschdref a Walfer op eng Informatiounsreunioun op Walfer invitéiert, wou d’Bierger gewuer goufen, wéi sech d’Gesiicht vun der Nationale 7 soll veränneren.



Déi aktuell PC15 wier relativ onkomfortabel ze fueren duerch déi vill 90 Grad-Kéieren. Fir Sonndes en Tour mat de Kanner ze maachen an d'Landschaft ze kucke wier se tiptop, mä fir e Beruffspendler wier se alles anescht, wéi praktesch, sou de Laurent Wolter vu Ponts et Chaussées.





De Lautent Wolter vu Ponts et Chaussées



All Dag fueren eng 10.000 Gefierer iwwer d'N7. Et ass den Transitverkéier, dee reduzéiert soll ginn. Den Uelzechtdall soll dono de Leit gehéieren, déi do wunnen, seet de Minister. Zil ass et, fir d'Liewensqualitéit vun den Awunner z'erhéijen.

Et wéilt een och nach méi op den ëffentlechen Transport setzen, präziséiert de Minister Bausch. Wann d’Gare Pafendall bis opgeet, sollen zum Beispill 6 Zich pro Stonn aus dem Uelzechtdall dës Gare ufueren. De Park and Ride zu Miersch soll ee vun de wichtege Pôle d’échange ginn, mat 400 Parkplazen. Weider konkret Iddien déi zur Debat stoungen: Verkéiersinselen an den Entréeë vun den Dierfer, Drëssegerzonen, zum Beispill virun der Gemeng zu Walfer, oder och nach méi breet Trottoiren, erkläert de Laurent Wolter vu Ponts et Chaussées.



Ma déi proposéiert Iddien, koume bei der Majoritéit vun de Leit ganz gutt un. Och wann verschiddener e puer Punkten net ganz novollzéie kënnen, dorënner d'Zon 30 op enger Haaptoder vum Verkéier. Do fäerten d'Awunner, datt et doduerch zu méi Stau kéint kommen. Ma vill Leit wëssen, datt een de Projet brauch a géife sech freeën, wann et esou géif kommen, wéi et elo virgestallt gouf.



De Projet vun der Neigestaltung vun der N7 ass och op d’laang Dauer ze kucken, huet de François Bausch e puer Mol ënnerstrach. Et géif ëm d’Zukunft vum Uelzechtdall goen. Allerdéngs, géif de Projet just realiséiert ginn, wann d’Unanimitéit vun de Gemengen averstane wieren an och de Feu vert vun de Bierger do wier.





Neigestaltung N7 / Reportage Nadine Gautier



Et sinn nach véier weider Reunioune geplangt, fir iwwert d’Neigestaltung vun der N7 am Uelzechtdall ze schwätzen. Déi Éischt gouf e Mëttwoch den Owend ofgehalen an do goufen nach keng Detailer diskutéiert. No den 2 Stonnen Informatiounsreunioun, wou alleng eng Stonn laang d’Bierger hir Froe gestallt hunn, hat och de Minister ee ganzt zefriddent Gesiicht.





Extrait François Bausch



Am grousse Ganzen huet de François Bausch eng positiv Stëmmung gespuert, fir op dee Wee ze goen. Gewise gouf den éischte grousse Plang, deen awer nach net a Stee gemeesselt ass, et wëll een nach mat de Leit zesummen iwwer de Projet diskutéieren an et ass een och permanent mat de Gemengen- a Schäfferéit a Kontakt.Wou wéi eng Changementer kéinten hikommen, fannt dir um Internetsite mddi.lu