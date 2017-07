Zu Kruuchten an der Rue Principale huet géint 02.30 Auer, an der Nuecht op en Donneschdeg, eng gréisser Holz-Scheier gebrannt.

© RTL Télé Lëtzebuerg / Domingos Oliveira

Déi lokal Pompjeeë waren zwar séier op der Plaz , konnten awer net verhënneren, dass d'Flame sech immens séier ausgebreet hunn. Déi 80 Meter laang an 3 Meter héich Scheier ass komplett ofgebrannt. D'Läschaarbechten hu bis an déi fréi Moiesstonne gedauert.Traureg ass awer de Fait, dass eng gréisser Unzuel Déieren, Huesen, Inten, Hénger a Fasanen, am Feier ëmkomm sinn.De Proprietaire huet präziséiert, dass d'Feier senger Meenung no duerch ee vu sengen Déieren ausgeléist gouf. E Päerd hätt ëmmer nees mat enger Luucht gespillt. Hien hëlt un, dass do e Kuerzen entstan ass, deen d'Feier dunn ausgeléist huet.De Miess- an Erkennungsdéngscht gouf op d'Plaz geruff, fir d'Brandursaach z'ermëttelen.