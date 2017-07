Zanter 2015 gëtt et d'Juegdverbuet fir de Fuuss hei am Land. Mä wat fir een Impakt huet dat op d'Verbreedung vun Infektiounen a Krankheeten?

Fuussejuegd / Reportage Max Weirig



De Gréngen Deputéierte Gérard Anzia wollt an enger Question Parlementaire wëssen, wéieen Impakt de Verbuet vun der Fuussejuegd op d'Verbreede vun Infektiounen a Krankheeten hätt. Rezent koum d'Äntwert aus dem Ëmweltministère.

Am leschte Joer goufen 128 Kadavere vu Fiiss vum Laboratoire vun der Véterinaire-Administratioun op Krankheeten ënnersicht. Virun allem goung et drëm Tollwut, Trichinen, dat ass eng Zort vu Parasitten, a Fuussbandwierm ze detektéieren.

Bei 29% war de Bandwuerm-Test positiv. Et gouf awer kee Fall vun Tollwut oder Trichinen.

Wei gesäit et am Verglach mat anere Länner aus, déi d'Juegd op de Fuuss nach net verbueden hunn?

Bis haut léich nach keng Etude fir, déi beweist, datt d'Juegd d'Unzuel vu Fiiss oder vum Bandwuerm reduzéiert, äntwert de Staatssekretär am Ëmweltministère Camille Gira. Dem "EFSA-Rapport 2015" no variéiert d'Ausbreedung vum Fuussbandwuerm jee no Regioun. A Frankräich louch den Taux bei 21,5 % an an Däitschland bei 23,6%.

Déi franséisch Etude "Echinococcus 2014" constatéiert, datt d'Juegd vum Fuuss mat Opwand verbonnen ass, allerdéngs wier se nëmme wéineg effikass. Méi schlëmm nach, d'Juegd kéint souguer d'Parasitte beim Fuuss favoriséieren.

Eng aner Etude, déi d'Situatioun bei Nanzeg analyséiert huet, weist, datt no 3 Joer an deenen 1.100 Fiiss geschoss gi sinn, den Taux vun den Infektiounen net erof gaangen ass.

Den Ëmweltministère kënnt also zur Conclusioun, datt d'Juegd vum Fuuss d'Präsenz vu Parasitte wuel begënschtegt an domat de Risiko fir d'Gesondheet vum Mënsch erhéicht.