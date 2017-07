© RTL Télé Lëtzebuerg

Zanter 2003 vergëtt d'Stad Lëtzebuerg dëse Präis all Joer un eng Persoun, eng Associatioun oder e Grupp mat besonneschem Engagement a Saache Chancëgläichheet tëscht Mann a Fra.



D'Colette Flesch war 1970 déi éischt Buergermeeschtesch an der Stad ginn. An enger Zäit also, wou Fraen an der Politik nach méi seele waren. Dëst Joer ass d'Colette Flesch 80 Joer al ginn.