Les autorités de sécurité alimentaire luxembourgeoises ont été informées du rappel du produit suivant dû à une teneur en aflatoxines B1 dépassant la limite légale.



Actuellement, on sait que le produit est distribué au Luxembourg dans les magasins Delhaize et Colruyt, mais une distribution par d'autres magasins ne peut être exclue.



Les produits ont été retirés de la vente par les distributeurs mentionnés, mais une partie a été vendue au consommateur final.



Les aflatoxines sont des toxines produites par certaines espèces de moisissures Aspergillus qui se développent lorsque le degré de température et d’humidité est élevé. Les aflatoxines sont considérées comme génotoxiques et cancérigènes par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et peuvent être dangereuses à des consommations élevées et répétées.



Voilà pourquoi les autorités de sécurité alimentaire luxembourgeoises recommandent aux consommateurs de ne plus utiliser le produit suivant: Nom : Riz basmati Marque Bosto Unité : 4 x 125 g Date de durabilité minimale : Fin 12/2019 Code barre : 5410106010189 Numéro de lot : 4546

Seulement le produit riz basmati de la marque Bosto avec le numéro de lot et la date de durabilité indiquée est concerné.



Tous les autres produits ne sont pas concernés.



Pour des renseignements supplémentaires, veuillez contacter:

Division de la sécurité alimentaire

Téléphone: (+352) 247-75625

E-mail: secualim@ms.etat.lu

Site Internet: www.securite-alimentaire.lu





Fichier joint:

Illustration du produit concerné