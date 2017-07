Dat well d’Prozeduren net agehale goufen, wat de Péril en la demeure ugeet. An den Dossier soll zréckgoe bei d’Lydie Polfer. Dat steet an engem Uerteel vun der Cour administrative, déi domat eent vum Tribunal administratif aus dem Mäerz op d’Kopp gehäit.

Déi 1. Instanz hat der Bedreiwergesellschaft vun der Disko dunn nämlech Onrecht ginn, wouropshin déi am Abrëll Appell gemaach hat.

Den Ufank vum Sträit geet op de Februar zejoert zréck, wéi d’Stater Buergermeeschtesch der Disko geschriwwen hat, dass déi op en Neits duerch d’Stéiere vun der Nuetsrou opgefall wär; zanter hirem Nees-Opmaachen, de Mount virdrun, wären ewell eng Rëtsch Reklamatiounen erakomm. D’Lydie Polfer hat dofir decidéiert, fir an enger 1. Phas d’fräi Nuechte vun der Disko ze limitéieren an an enger zweeter ebe fir 6 Méint d’fräi Nuecht vu freides op samsdes z’entzéien, dat wéinst Incidenten an a baussent der Disko. D’Bedreiwergesellschaft war am Januar dowéinst op d’Verwaltungsgeriicht gaangen, well si der Meenung war, dass op Basis vun den Elementer, déi virloungen, keng Gefahr im Verzug virloung.

Fir déi zweet Instanz vum Verwaltungsgeriicht entsprécht de Péril en la demeure enger spezifescher Situatioun, an där et net erlaabt ass, fir Zäit vergoen ze loossen, mä an där séier muss reagéiert ginn; et misst awer en Delai vun op d’mannst 8 Deeg agehale ginn, an deenen de Bierger d’Recht huet, fir matzeschaffen. Vu Gefahr im Verzug wär dann ze schwätzen, wann dës op d’mannst 8 Deeg net kéinten ofgewaart ginn.



An den Ae vun der Cour administrative ass de Péril en la demeure haaptsächlech eng Sécherheetsfro; dobäi wär d’Sécherheet wuel e politescht Zil, ma eng total Sécherheet net méiglech, genee sou wéineg wéi de Risiko null. Sécherheet hätt mat Fräiheet ze dinn, a wann een d’Sécherheet optimiséiere wéilt, hätt dat Inzidenzen op d’Fräiheet. Et wär e gerechten Equiliber ze fannen, ë.a. wat d’Gefahr im Verzug ugeet, déi net mam Ausnamezoustand ze verwiessele wär; aus Onsécherheetselementer wär och net automatesch e Péril en la demeure ofzeleeden.



D’Decisioun vun der Gemeng, fir der Disko d’fräi Nuecht z’entzéien, géif op engem Policerapport baséieren; d’Gefahr im Verzug wär awer an dësem Fall net ginn, ë.a. well et keen Dialog mat der Bedreiwergesellschaft gouf. Woufir um Enn d’Uerteel zu där hire Gonschte gesprach gouf!