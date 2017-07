Nei Jugendherberg zu Esch ageweit (06.07.2017) Zanter dem 23. Mee ass déi nei Jugendherberg zu Esch op an en Donneschdeg gouf se offiziell ageweit.

Direkt nieft der Gare steet dat 5 Etagen héicht knall rout Gebai, datt net ze iwwersinn ass. 36 Zëmmeren mat 122 Better, Konferenz- a Reuniounsraim, an e Restaurant. Fir de Gerant Romane Baranski ass et virop d'Lag vun der neier Jugendherberg, déi d'Clienten dierft unzéien. Et wär ee séier op der Gare, bei de Geschäfter zu Esch a bis an d'Stad Lëtzebuerg sinn et och nëmme 25 Minutten, sou de Gerant.





Extrait Romane Baranski (1)



Extrait Romane Baranski (2)



An zanter der Ouverture sinn och scho 1.500 Leit an der Jugendherberg zu Esch passéiert. De Bilan vun den éischte Woche fält deemno ganz positiv aus. Et si Geschäftsleit, Partner vun der Uni.lu a Schoulklassen, déi zu de Clienten gehéieren.

© RTL Radio Lëtzebuerg / Claudia Kollwelter © RTL Radio Lëtzebuerg / Claudia Kollwelter © RTL Radio Lëtzebuerg / Claudia Kollwelter © RTL Radio Lëtzebuerg / Claudia Kollwelter © RTL Radio Lëtzebuerg / Claudia Kollwelter © RTL Radio Lëtzebuerg / Claudia Kollwelter © RTL Radio Lëtzebuerg / Claudia Kollwelter © RTL Radio Lëtzebuerg / Claudia Kollwelter © RTL Radio Lëtzebuerg / Claudia Kollwelter « ZréckWeider »

11 Milliounen Euro huet de Projet kascht. D'Zomm gouf tëscht der Stad Esch mat 5 Milliounen, an dem Staat mat 6 Milliounen Euro gedeelt. E Samschdeg mécht d'Jugendherberg iwwregens hir Dieren fir de Public op an invitéiert vun 11 bis 18 Auer op hir Porte Ouverte.