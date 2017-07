© RTL Télé Lëtzebuerg

Mat 32 Jo-Stëmmen an 28 Nee-Stëmmen ass d'Gesetz also ugeholl ginn. D'CSV, d'ADR an déi Lénk hun dogéint gestëmmt.

D'Schoule kréie méi Autonomie a sollen de verschiddene Besoinen vun de Schüler besser gerecht ginn. Et kënnt eng nei I-Sektioun bäi, wou Informatik an d'Kommunikatioun am Mëttelpunkt stinn. Den Appui kritt méi Bedeitung an d'Schüler gi besser encadréiert. Dat si just e puer vun den Ännerungen.

Den Technique ännert och säin Numm, verschwënnt als Numm. Secondaire général heescht den Technique an Zukunft. Den anere Regime ass de Secondaire classique.

D'Klassen a béide Regimer hunn no der Reform och de selwechten Numm, gi vu 7e op 1ière. Also och am fréieren Technique – da Général – mécht een an Zukunft eng Première.





Eng international Schoul kéint op Jonglënster kommen an eng an den neie Lycée op Klierf. Viru genee enger Woch hat de Minister Meisch et am RTL-Interview ugedeit, haut huet en an der Chamber Detailer ginn.

Déi international Offer soll jo uechter d'Land ausgebaut ginn. Et wier een a Gespréicher mam Lycée zu Jonglënster, sot den Educatiounsminister de Mëtteg. Eng germanophone Offer a wahrscheinlech och eng engleschsproocheg Offer sollen zu Lënster entstoen.

De Lycée zu Klierf mécht jo eréischt 2018 op a soll och d'Offer vun enger agreéierter Europaschoul bidden.