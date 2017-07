Inklusiounspräis 2017 fir eng Klass vu Nidderaanwen (06.07.2017) 17 Jongen a Meedercher vun der Cycle 3.2.-Klass vu Nidderaanwen hunn extra fir d'Occasioun vum Inklusiounspräis 2017 ee Lidd astudéiert.

De Bouf selwer ass éischter iwwerrascht, dass hien a seng Klass den Inklusiounspräis kruten. Och d'Stagiairen, déi an der Klass intervenéiert, schwätzt vun enger flotter Experienz.D'Associatioun Zesumme fir Inklusioun huet op alle Fall net gezéckt, wat hire Choix fir de Präis vun dësem Joer ugeet. D'Halschent vum mat 1.000 Euro dotéierte Präis geet iwwregens un eng Schoul am Ruanda, an de Rescht gëtt fir flott Aktivitéiten am Kader vun der Kolonie am Eisléck agesat.