Nei Zentralschoul a Clausen (06.07.2017) Iwwer 200 Kanner solle vun der Rentrée un an der neier Zentralschoul a Clausen d'Schoulbänk drécken.

D'Aarbechte fir déi nei Zentral Primärschoul a Clausen fir all d'Quartieren aus de Faubourge lafen nach op Héichtouren, ma fir de September soll alles prett sinn. Hannergrond fir de Bau vum neie Schoulgebai ass, dass an den eenzele Quartiersschoulen net méi genuch Kanner waren, fir datt all Klass konnt uerdentlech besat ginn. Vun der nächster Rentrée u kommen dofir iwwer 200 Schüler op engem zentrale Site zesummen.Weider Detailer iwwert de Fonctionnement an der neier Zentralschoul ginn et e Freideg den Owend um 19 Auer op enger Versammlung am Centre Culturel am Neiduerf. Eng Reunioun op déi scho laang gewaart gëtt.Zemools well een och nach Bedenken hätt, wat d'Verkéierssituatioun ronderëm dat neit Gebai ubelaangt. E Punkt deen och der Stater CSV Suerge mécht, obwuel se de Schoulprojet matgestëmmt huet.D'Plaz virun der Clausener Kierch wier extra ëmgebaut ginn, berouegt d'Gemeng, fir dass 5 Bussen d'Kanner aus an zréck an hir Quartiere kéinte féieren.Eng weider Suerg bleift déi vu lokale Veräiner, déi nach onsécher sinn, ob se an der neier Schoul wéi ugekënnegt och wierklech Raim fir Prouwen zur Verfügung gestallt kréien. No der Reunioun vum Freideg den Owend dierft méi gewosst sinn.