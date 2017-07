Plazeweis huet et en Donneschdeg den Owend spéit an an der Nuecht op e Freideg ferm gerubbelt. Dobäi koum ee staarke Wand.

"Electrical storm over Belval" © Gilles G.

Schluet am Neiduerf um 23h Schluet am Neiduerf um 23h Schluet am Neiduerf um 23h Schluet am Neiduerf um 23h Schluet am Neiduerf um 23h « ZréckWeider »

Den 112 mellt um Freideg de Moien, dass tëscht 23 Auer an 1 Auer, d'Pompjeeën 38 Interventiounen, virun allem am Süd-Westen an am Zentrum vum Land haten.Sou hu mussen 23 Beem ewechgeraumt ginn, déi an d'Stroosse gefall waren. 8 mol ware Clôturë vu Schantercher ëmgefall. Et goufen 3 Diech beschiedegt, ee Keller stoung ënner Waasser, wéi et weider heescht, war een Zelt fortgeflunn souwéi ee Gaardenhaische vum staarke Wand mat ewech gerappt ginn. Et ass kengem eppes geschitt.