Mobbing, abusiivt Management, Irregularitéite bei de Soumissiounen, Dysfonctionnement a Contournement vun der Legislatioun. Faiten déi et beim Fonds du Logement soll ginn hunn, op d'mannst wann een engem interne Pabeier gleeft, deen der RTL Redaktioun virläit.



PDF: Compte rendu vun der Réunion vum Comité-directeur vum Fonds du Logement





Affär Fonds du Logement - Reportage vum Ben Frin



De Pabeier, deen eis virläit, ass de Projet vun engem Compte Rendu vun enger Comité-Directeurs-Reunioun, déi schonn den 18. Mee war. Déi deemoleg Presidentin vum Fonds du Logement, Tania Fernandes, mécht hei dem Coordinateur General Mario Schweitzer a senger Adjointe Valente schwéier Virwërf. Et geet ëm Mobbing an abusive Management. Dozou hëlt den neien, aktuelle President vum Fonds du Logement Claude Wagner Positioun.

Dat ass och sou vum Här Schweitzer erkläert ginn, datt do veschidde Wuertentgleisunge waren, déi och zu engem Thema gi sinn. Déi Leit, déi déi "Wuertentgleisungen" hate sinn dann och a Formatioune geschéckt gi wéi een am Fong besser mam Personal soll ëmgoen. Et ass och nach eng Kéier rappelléiert ginn, datt et net OK ass, wéi verschidde Saache gesot goufen.

Méi spéit am Text heescht et, et wieren Zitat „nombreuses irrégularités dans les soumissions“ un den Dag komm, et kéint souguer zu Dysfonctionnementer a Contournementer vun der Legislatioun komm sinn. D'Presidentin Fernandes wier iwwert de Mario Schweitzer an d'Madame Valente enttäuscht, de Comité wier erstaunt a besuergt. En Donneschdeg dunn am Verwaltungsrot hätt de Mario Schweitzer sech erkläert, duerno wier diskutéiert ginn, elo wiere keng Froe méi op an alles vum Dësch.





Fir de Claude Wagner wier dat dunn d'Signal gewiescht, dass déi Saachen déi am Rapport stéingen, duerch dem Här Schweitzer seng Erklärungen an dat richtegt Liicht geréckelt goufen an domat war de Conseil averstanen an et ass een op den nächste Punkt vum Ordre du Jour iwwergaangen, sou de Claude Wagner.

Op d'Nofro hin, wéi et da kéint sinn, dass sou schwéier Beschëllegungen sou séier nees vum Dësch waren, huet de Claude Wagner RTL géintiwwer gesot, dass en de Rapport gelies hat, an dass déi Wierder déi dra stoungen, herno awer konnten an den Erklärunge konnte relativéiert ginn, dass et net sou grav war, wéi et beschriwwe gouf. Et wier also wuel eng Fro vum "wording" am Rapport gewiescht, sou nach de Claude Wagner.

Eng Intern Enquête an Analyse sollte gemaacht ginn. Wou déi haut dru sinn, oder ob et se iwwerhaapt gouf, dat weess haut kee méi. Kee Wonner, déi al Presidentin Tania Fernandes ass net méi an hirer Funktioun a war déi lescht Wochen am Krankeschäin an duerno am Congé. D'Sekretärin Léonard, déi de Projet Compte Rendu geschriwwen huet, ass och net méi an hirer aler Funktioun, aus reng organisatoresche Grënn heescht et beim Fonds du Logement. Deen am Text beschëllegte Mario Schweitzer wier iwwregens Kandidat fir de Poste vum zukünftegen Direkter, heescht et.