No der Table Ronde, déi de Finanzministère zesumme mat der Chambre des Salariés organiséiert hat, ass den „Dialogue Fiscal“ 6 Méint nom Akraafttriede vun der Steierreform weidergefouert ginn. Déi ëmstridde Stockoptions sollen an e gesetzleche Kader gesat ginn an d'Abusen déi et am dësem System gëtt, sollen ënnerbonne ginn. Lëtzebuerg soll eng „Start-Up-Nation“ ginn. Privatleit déi a Start-Uppe wëllen investéiere solle steierlech Avantage kréien, dat si Projeten un deenen de Finanzministère aktuell schafft. De Finanzminister Pierre Gramegna resuméiert déi grouss Iwwerschrëften déi hien no der Table Ronde verhale wëllt.

De Pierre Gramegna iwwert d'Table Ronde



Et kritt een alleguerten d'Ongereimtheeten, déi an engem Steiersystem sinn, net an engem Coup ausgemäerzt, dat ass dat Éischt. Dat Zweet ass, dass d'Steiersätz an d'Steierpolitik net all Problemer léise kann. Wann een d'Situatioun vun de Monoparentauxe gesäit, do fënnt een eraus, dass een iwwert de Wee vun der Fiskalitéit Schwieregkeeten huet, fir all deene spezifesche Fäll Rechnung ze droen. An do muss dann och d'Sozialpolitik dat kënnen opfänken. An deen 3. Punkt deen ech aus dem Debat verhalen, dat ass, dass d'Besteierung vun den Entreprisen an d'Besteierung vun de Salariéen keng zwou Saache sinn, déi ee muss eng géint déi aner halen. Déi zwou Saache komplettéiere sech, gläiche sech aus. Wann een eng méi gënschteg Besteierung an den Entreprisen huet, da kënne se méi investéieren, méi Leit astellen an dat ass gutt fir d'Land.

Och am Dossier Frontalieren, déi no der Steierreform jo anescht besteiert ginn, kënnt nach eng Kéier Beweegung. De Finanzministère wëllt d'Reegelung, dass 90% vum Revenu hei am Land muss gemaacht ginn, eventuell ënner verschiddene Konditiounen ofschwächen.



Hei dat offiziellt Schreiwes:

Bilan positif du «Dialogue fiscal» lancé par le ministre des Finances (07.07.2017) Communiqué par: ministère des Finances Les 28 juin et 6 juillet 2017, le ministère des Finances a organisé deux discussions publiques sous le titre «Dialogue fiscal». La première, organisée ensemble avec la Chambre de commerce, a été dédiée à la fiscalité des entreprises; la deuxième, organisée en collaboration avec la Chambre des salariés, a mis l’accent sur la fiscalité des ménages.



Ces deux séances se sont inscrites dans la continuité de la série des portes ouvertes organisées l’année dernière dans différents bureaux des Contributions au travers du pays. Six mois après l’entrée en vigueur de la réforme fiscale, il était opportun d’en tirer un premier bilan intermédiaire et d’évoquer des pistes d’amélioration possibles avec les experts, les praticiens et le public intéressé.



La première séance a été l’occasion d’évoquer les évolutions récentes au niveau des règles internationales et les implications en matière d’imposition des sociétés. Au cours de la discussion, les membres du panel ont partagé leurs expériences et réflexions au sujet d’un cadre fiscal compétitif pour une croissance qualitative au Luxembourg. Dans ce contexte, Axelle Feider, fondatrice de la start-up Orga50, a suggéré la mise en place de mesures destinées à favoriser les investissements dans les jeunes entreprises. Le ministre des Finances, Pierre Gramegna, a repris cette idée à son compte et a annoncé que ses services allaient examiner des pistes correspondantes. Il a par ailleurs indiqué qu’il allait déposer prochainement à la Chambre des députés un projet de loi créant un nouveau régime de propriété intellectuelle, conforme aux règles BEPS et visant à favoriser la recherche et le développement, ainsi que le développement d’activités innovantes au Grand-Duché.



Lors de la deuxième séance, organisée à la Maison du savoir à Esch-Belval, les discutants se sont penchés notamment sur les effets du réaménagement du barème, les conséquences de l'individualisation optionnelle de l’impôt, ainsi que la situation particulière des frontaliers. Sur ce dernier point, Pierre Gramegna a indiqué examiner la possibilité de certains aménagements en réponse aux demandes formulées par les syndicats. Par ailleurs, les panélistes ont évoqué la situation particulière des veufs et veuves, ainsi que des familles monoparentales.



Un sujet commun aux deux séances était le régime des stock-options. Lors des discussions, un large consensus s’est dégagé entre les participants en faveur d’une réforme du régime existant, plutôt que pour son abolition pure et simple.



À noter que les débats ont été retransmis en direct sur internet via les comptes Twitter et Facebook du ministère des Finances (@minfinlux / facebook.com/minfinlux).



Pierre Gramegna commente: «Je me réjouis des débats constructifs que nous avons eus entre panélistes et avec le public. La fiscalité n’est pas un sujet abstrait, mais touche la vie quotidienne de chacun. Il est donc normal que j’en discute non seulement avec les spécialistes, mais surtout avec les citoyens. C’est ainsi que ce dialogue fiscal a permis de dégager certaines pistes en faveur de la compétitivité de notre économie et du pouvoir d’achat des ménages et sur lesquelles il faut travailler».