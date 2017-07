Wéinst Aarbechten um Gebai vun der Deloitte ass de Boulevard Raiffeisen tëscht de Rue Robert Stumper an dem Boulevard Kockelscheier zou.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Dat vun e Freideg um 20 Auer bis e Sonndeg um 22 Auer.

INFORMATION

Travaux au Ban de Gasperich

Barrage partiel du boulevard F.W. Raiffeisen du 7 au 9 juillet

La Ville de Luxembourg tient à informer les citoyens et les usagers de la route que dans le cadre du chantier entrepris sur le bâtiment Deloitte situé au « Ban de Gasperich » au niveau du boulevard F.W. Raiffeisen, une grue mobile pour travaux de levage sera installée, engendrant des changements au niveau de la circulation.

Ainsi le boulevard F.W. Raiffeisen sera barré au niveau du tronçon situé entre la rue Robert Stumper et le futur boulevard de Kockelscheuer du vendredi 7 juillet 2017, 20h00, au dimanche 9 juillet, 22h00.

Le Service de la circulation veillera à la mise en place d'une signalisation appropriée et assurera le balisage de l'itinéraire de déviation. Les lignes AVL 21, 24 et 29 circuleront suivant les itinéraires et horaires usuels.

En cas de mauvaises conditions météorologiques, les travaux seront reportés à une date ultérieure.

La Ville de Luxembourg remercie les citoyens ainsi que les usagers de la route de leur compréhension pour d’éventuels désagréments.

Information communiquée par l’Administration communale