Brandgefor an Isolatioun (07.07.2017) Dämmstoffer hunn Héichkonjunktur, mä iwwert Brandrisike gëtt kaum geschwat.

Wéi d'Lëtzebuerger Land haut schreift, ginn et zu Lëtzebuerg keng eenheetlech Brandschutzvirschrëften. Am Fokus steet de Styropor, d'Regierung géif e promoten, déi Stater Beruffspompjee dergéint géifen ëm just an exzeptionelle Fäll zoustëmmen.