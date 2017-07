Orientatiouns-Prozedur zevill arbiträr? (07.07.2017) D'Federatioun vun den Elteren-Associatiounen ass weiderhin net zefridden mat der Orientatiouns-Prozedur fir an de Secondaire.

Och en anere betraffene Papp, dës Kéier aus der Gemeng Lëtzebuerg, versteet net, dass säi Meedchen trotz guddem Bilan an den Technique orientéiert ginn ass.Onzefriddenheet dann och iwwert d'Epreuve d'Accès, déi lescht Chance fir betraffe Kanner bei der Rentrée awer nach am Classique ufänken ze kënnen och wa se vun der Schoul-Kommissioun aneschters orientéiert goufen. Da läit eis eng Lëscht mat Resultater aus der Regioun Zentrum vir, wou keent vun den 33 Kanner dës Epreuve gepackt huet. Déi wär sou schwéier, dass di meescht mol iwwerhaapt net untrieden, sou déi nei FAPEL-Presidentin.Mat der Reform vun der Orientatioun, déi am Hierscht a Kraaft trëtt, géif sech d'Situatioun verbesseren an awer.