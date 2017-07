Hängebréck iwwert d'Neiduerf (07.07.2017) Schonn iwwer 10 Joer gëtt iwwert eng Bréckeverbindung tëscht dem Cents a Weimeschhaff diskutéiert.

Ouni Piliere soll elo eng Hängebréck iwwert d‘Neiduerf gebaut ginn. Um Freideg kruten déi concernéiert Bierger-Syndikater de Projet an der Stater Gemeng presentéiert. D'Awunner vum Neiduerf sinn awer net sou begeeschtert, och wann all déi concernéiert Parteie sech op engem Punkt eens sinn, et brauch een eng besser Verbindung tëscht dem Zens an dem Kierchbierg.

De 19. Juli gëtt op enger Biergerversammlung de Projet offiziell presentéiert.