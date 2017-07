© afp (Archiv)

Reaktiounen Pappecongé / Reportage Nadine Gautier



Extrait Carlo Thelen



Ma vum Patronat gëtt et dofir Kritik. Et sollt een ofwaarden, fir den europäeschen Direktiventworf, dee vun 10 Deeg Congé fir frësch gebake Pappe schwätzt, zu Lëtzebuerg ëmzesetzen. An engem Accord tëscht dem Patronat an der Regierung hat ee sech awer mol fir d'Éischt vun enger Hausse vun 2 op 5 Deeg gëeenegt. An deen Accord soll mol ëmgesat ginn, ier ee méi wäit geet, fannen den Carlo Thelen vun der Chambre de Commerce, an den Romain Schmit vun der Fédération des artisans.Et géifen och nach Froen opstoen, mengt de Carlo Thelen vun der Chambre de Commerce. Zum Beispill beim Finanzement oder och nach a wéi wäit een den europäesche Pak, wou vun deem Congé Rieds geet, dann zu engem spéidere Moment nach emol duerchdiskutéiere muss.: Do gëtt elo mol driwwer geschwat. Dat ass och eng Direktiv, wou ee probéiert e besseren Equiliber tëscht dem Beruffsliewen an dem Privatliewen ze fannen a virun allem Minimalen an Europa ze fannen, well et gëtt verschidde Länner do gëtt et e Congé de paternité an aner Länner wou et kee gëtt. Da gëtt et och nach verschidde Finanzéierungsmodeller. Dat ass e komplexe Package, wou elo soll driwwer diskutéiert ginn an egal wéi, wann déi Direktiv dann iergendwann eng Kéier géing zu Lëtzebuerg transposéiert ginn, da misst souwisou de ganze Pak gekuckt ginn, dee mir och zu Lëtzebuerg hunn. Ech mengen dat dauert awer nach laang an ech mengen et wier elo gutt, wann ee géing de Lëtzebuerger Pak sou séier wéi méiglech ëmsetzen.

Nei Gespréicher am September



De Xavier Bettel iwwer de Pappecongé



Et misst een oppassen net alles vun Uewen zentralistesch z'organiséieren, mengt nach de Carlo Thelen. D'Objectiv vun der proposéierter Direktive wier een Equiliber tëscht dem Beruffsliewen an dem Privatliewen ze fannen, mä hei handelt et sech ëm ee Package, mat e puer Mesuren.Ganz däitlech Wierder komme vum Romain Schmit, Generalsekretär vun der Federation des artisans. Firwat soll ee sech iwwerhaapt nach ofschwätzen, diskutéieren an no engem Accord sichen, wann dat alles näischt wäert ass. Wann herno dat op deem ee sech eenz war, net méi gëlle soll. D'Kritik riicht sech do net nëmmen un d'Regierung, mee och un d'CSV. Den Androck gëtt vermëttelt, hei géif et schonn ëm d'Wahle goen.: D'CSV wollt sech mengen ech flott a progressiv dohinner stellen, obwuel si jo awer normalerweis déi sinn, déi mat der Rechemaschinn do stinn a soen: Passt op, wat ass dat doten, wat kascht dat, dir sidd e bëssen irresponsabel, dir gitt ganz liichtfankeg mat de Suen ëm. Déi Kéier sinn si et, déi als éischt virgepräscht waren, jo da mussen d'Sozialisten natierlech nozéien.Ma och d'EU-Kommissioun gëtt kritiséiert.: Dass d'Kommissioun à ce stade eng Proposition de directive op de Wee schéckt fir sech bei de Bierger beléift ze maachen, dat gesinn ech an. Europa ass esou eppes vun onbeléift. Wéi kréien ech mech méi flott bei de Wieler dohinner gestallt, wann net iwwer méi Congé a manner Schaffen. Also domadder kommen ech natirlech flott eriwwer.Mee dat géif de Betriber näischt hëllefen. Déi misste scho mat all de verschiddenen Congéen an aneren Derangementer eenz ginn. Missten d'Leit, déi ewechfalen, ersetzen. An dat wier besonnesch am Handwierk net einfach. Do géif een esou schonn ee Manktem u kompetentem Nowuess gesinn.RTL-Informatioune no, huet d'Regierung déi zoustänneg Ministeren beoptraagt am Hierscht, méi genee am September, sech mam Patronat un een Dësch ze sëtzen, fir de Pappecongé nach emol duerch ze diskutéieren. Et wëll ee kucken, a wéi wäit de Pappecongé kann iwwert déi 5 Deeg eraus, vun deenen den Ament riets ass, eropgesat ginn. D'Regierung hält weider un hirem Accord fest, deen eng Hausse vun 2 op 5 Deeg huet. Ausser d'Patrone wieren averstanen direkt de Pappecongé nach méi eropzesetzen.