Zwou verschidde Plaintë géint „Onbekannt“ sinn e Freideg beim Procureur vun Thionville agaangen. Dat schreift e Samschdeg déi franséisch Zeitung „Le Monde“. Bei deenen zwou geet et ëm eng Ëmwelt-Verschmotzung mat Saier op engem Site vun ArcelorMittal.



Déi éischt Plainte gouf vun enger Communautéit vun 10 Gemengen deposéiert, dorënner Florange an Hayang. Déi zweet kënnt vum Stolproduzent ArcelorMittal selwer. Déi zwou Plaintë goufe mat e puer Stonnen Intervall deposéiert an dréinen ëm déi nämmlecht Affaire, déi och schonn an der lokaler Press opgedaucht war. Ee fréieren Interim-Employée vun der Societéit „Suez Industrial Cleaning“ huet anonym ausgesot, dass hien tëscht Dezember 2016 an Februar 2017 all Dag 24 Meter Cube Saier op een Tipp zu Hayange-Marspich gefouert an ausgeschott huet. Fir dat méiglech ze maachen, goufen d'Kontrolleuren um Site bestach fir e falschen „bon de livraison“ auszestellen. D'Saier wär um Site vun ArcelorMittal zu Florange benotzt ginn. D'Affaire gouf als „grave“ genuch vun der Procureur Christelle Dumont ageschat, fir eng virleefeg Enquête an d'Weeër ze leede wéinst „atteinte à l'environnement“, sou schreift et de Monde.



Arcelormittal weist d'Reprochen zeréck an huet eng eegen Enquête an d'Weeër geleet an eng Géigeplainte gemaach. Den Ament géif et kee Risk ginn fir d'Ëmwelt oder d'Bierger.