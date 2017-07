Sou zum Beispill bei Kontrollen zu Mamer, Nidderkuer an an der Stad.Zu Mënsbech huet e weidere Chauffeur wéinst ze vill Alkohol d'Kontroll iwwert säin Auto verluer an ass an e Stroosseschëld gerannt. Hien huet de Führerschäin missen ofginn.An och zu Esch ass der Police en Automobilist opgefall, dee vill ze séier ënnerwee war. Bei der Kontroll hunn d'Beamten du festgestallt, datt de Chauffeur net nëmme kee gültege Führerschäin huet, ma och nach ze vill gedronk hat. Hie gouf protokolléiert.Zu Duelem huet en Automobilist, deen aus Richtung Dippech koum, wéinst ze héijer Vitesse d'Kontroll iwwert säi Gefier verluer, ass an e Schantje gerannt an huet eng Stroumkëscht ze pake kritt, éiert en am Feld hannendrun un d'Stoe koum. Den Auto gouf dobäi staark beschiedegt, de Chauffeur huet eng Verbrennung vum Airbag dovu gedroen an d'Police huet och him de Permis ofgeholl.Donieft notéiert d'Police an der Nuecht vun e Freideg op e Samschdeg dann och nach eng Partie Abréch; zu Beggen an engem Café, zu Beetebuerg an der Schwämm, zu Leideleng am "Chalet" an zu Rëmerschen am Sall vum Club des Jeunes.