Op der Parkplaz war grad eng kapverdianesch Communautéit derbäi, ee Familljefest ze feieren. Do waren e Mann an eng Fra sech vun engem Ament op den Aneren net méi eens, wourop hin de Mann d'Fra mam Messer am Beräich vun der Nuque blesséiert huet.Kuerz drop huet d'Police de Mann gepëtzt. D'Fra ass an d'Spidol komm.