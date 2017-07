Alkohol, e reelle Problem zu Lëtzebuerg. (09.07.2017) 30.000 Leit déi offiziell e Problem hunn. 4 bis 5.000 schwéier Ofhängeg. D'asbl AMA bitt onkomplizéiert Hëllef vu Mënsch zu Mënsch un. Telefon: 26 78 28 58

Hëllef kann hinnen, d'AMA, d'Asbl "Alcool, médicaments, Addiction", déi um Sonndeg op hiert traditionellt Grillfest invitéiert huet. Bei der AMA gëtt net just diskutéiert. Regelméisseg Aktivitéiten hëllefen, vun der Ofhängegkeet ofzelenken, eng nei Liewensloscht opzebauen. Well Alkohol zerstéiert.Am Duerchschnëtt schellt den Telefon 3 Mol den Dag bei der AMA. Vu Mënsch zu Mënsch gëtt dann onkomplizéiert Hëllef ugebueden. Wann erwënscht an enger 1. Phase och anonym.Wann een Hëllef brauch, kann ee sech un AMA riichten. Weider Informatioune ginn et op hirem Internetsite op ama.lu