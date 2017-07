Gréissere Problem um Méindeg de Moien am Beruffstrafic fir all déi Leit, déi op der Arelerstreck mam Zuch an d’Stad fuere wollten.

Wéi mer vun den CFL matgedeelt kruten, kann op där Linn bis op Weideres keen Zuch fueren, well Catenairen erofgefall sinn. Firwat ass den Ament nach net bekannt. Egal wéi ass de Stroum op der Linn awer ausgefall.



D’Bunn réit de betraffene Passagéier, op de Bus oder den Auto ëmzeklammen. Et wier een am Gaangen un Ersatzbusser ze schaffen. De System konnt awer nach net en Place gesat ginn, well ëm dës Auerzäit scho ganz vill Busser verplangt sinn.