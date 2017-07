Top Thema Undercover (10.07.2017) . Vum Mënschenhandel, iwwert sozialem Dumping, laanscht falsch Informatiounen an ëmgoen vun europäesche Gesetzer … dat ass déi batter Réalitéit vum internationalen Transportsekteur. D’Problemer am Sekteur sinn allgemeng bekannt … keen wëll awer richteg driwwer schwätzen! Déi europäesch Stroossen: eng Spillwiss fir grouss a kleng Machenschaften iwwert déi eis Undercover-Equipe enquétéiert huet. De grousse Reportage haut um 7 op der Télé.

Wéi gesäit den Alldag vum Camionschauffer aus? (06.07.2017) De Secteur vum internationalen Transport - d’Liewen am Camion - keen einfachen Job fir d’Chauffere, déi permanent ënnerwee sinn!

Teaser Top Thema Magazin Undercover



Ugefaangen huet dat Ganzt mat enger eigentlech banaler Recherche: d'Sich no engem Lëtzebuerger Camionschauffer, deen am internationalen Transport schafft. Ma et sollt sech erausstellen, datt et alles anescht ewéi einfach wier. Där ginn et der nämlech quasi keng méi ... ee vun deene leschten ass de Marco Schiltz, deen eis Journaliste bei senger Aarbecht begleet hunn.Am Gespréich mat him, hu si séier gemierkt: d'Problemer vum Secteur sinn Allgemeng bekannt, driwwer schwätzen, wëll awer keen esou richteg!Uganks Mee du geréit eng Lëtzebuergesch / Belsch Firma an d'Viséier vun der Justiz: d'Firma "Jost" soll wéi et schéngt Chaufferen aus Ost-Europäesche Länner engagéiert hunn, d'Legislatioun, déi an deem Fall awer ugewannt muss ginn, net respektéiert. De Parquet enquêtéiert wéinst sozialem Dumping a modern Sklaverei. Eng Aktualitéit déi d'Recherchë vun eiser Undercover-Equipe nei relancéiert.

Op eise Stroosse fueren ëmmer méi Camione mat Chaufferen aus Ost-Europa. Firwat ass dat esou? Ënnert wéi enge Konditioune misste si schaffen? A wéi gesäit d'Realitéit wierklech aus? A wéi versichen d'Firmaen an deem Mier vu Chaos z'iwwerliewen. Äntwerten op all dës Froen ginn et e Méindeg den Owend am Top Thema Undercover. Ma dernieft geet et am Reportage och ëm déi sougenannte "Polesprinter"Camionnetten ewéi dës hei, mat klenge Schlofkabinnen um Daach, gréisstendeels mat polnesche Placken. Eigentlech fale se weider net op, passt een awer ganz genee op, mierkt ee séier, datt se eigentlech iwwerall sinn. Mä wat maache si? An ënnert wéi enge Konditioune musse si schaffen? Och mat esou Chaufferen ass eis RTL-Equipe an d'Gespréich komm an ass zu schockante Conclusioune komm.