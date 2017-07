© RTL Archivbild

De gréissten Undeel hunn d'Portugisen, virun de Fransousen an den Italiener.



Am mannsten Auslänner mat knapp iwwer 19% liewen an der Gemeng Wahl, déi meescht mat bal 71% an der Stad.



Um Lëtzebuerger Territoire ginn et 11 Gemengen, wou méi Auslänner liewen ewéi Lëtzebuerger.



D'Lëtzebuerger Populatioun ass och relativ onregelméisseg verdeelt. Gréisstendeels, liewen an de Gemengen aus dem Süden méi Leit wéi am Norden. D'Gemeng Staat ass déi Gemeng wou déi meescht Leit liewen, d'Gemeng Sëll ass déi mat de mannsten Awunner.