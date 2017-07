Si hätten net nëmme villes gesot an an Aussiicht gestallt, mä si hätten et och ëmgesat. Dat wier dat, wat d’DP-Fraktioun vun der enger oder anerer Oppositiounspartei an der Chamber géif ënnerscheeden, sot de Chef vun der demokratescher Fraktioun den Eugène Berger e Méindeg de Mëtteg, wéi hien de Bilan vun der Chambersessioun aus Vue vun der DP gezunn huet. Dat war awer och déi eenzeg Pick géint d’Oppositioun. Fir de Rescht huet ee sech léiwer selwer gelueft.

Bilan DP-Fraktioun / Reportage Nadine Gautier



Et wier ee Bilan, dee sech weise kéint loossen, sot den Eugène Berger. Eng Chambersessioun géing hannert der DP leien, wou een déi grouss Dossieren ugeschnidden, traitéiert an och ofgeschloss huet. Do bréicht ee sech just d’Steierreform unzekucken. Vun engem Meilestee war rieds gaangen.



Déi eng oder aner Leit hunn et schonn um Paiziedel gemierkt, wa wann een d'Steiererklärung mécht, da wäert een et definitiv gesinn, seet den Eugène Berger. Et huet een net nëmme vun enger fundamentaler Steierreform geschwat, mat et huet een et och duerchgezunn.



Och no de klenge Betriber hätt ee gekuckt, do d’Kompetitivitéit ganz grouss geschriwwen, och am Kontext vun der Steierreform. Weidere Sujet, op déi d’DP mat Houfert zeréck kuckt ass den Dossier Schoul.





Do gouf et sécher Viraarbechten, ma an de leschte Méint a Woche konnt een nach eng Rei Projeten zu Enn féieren.D’Lycéesreform, déi Jonk op eng digital Aarbechtswelt virbereeden oder och nach de WiSO-Cours. Alles Sujeten, déi ee sech op d’Kap geschriwwen hat.Ee vun den Dossieren, deen elo usteet, wier dee vum Logement. Dee géif prioritär gehandhaabt ginn, esou den Eugène Berger. Am leschte Joer wier awer och vill do geschitt. Zum Beispill Abattemente beim Bauspuervertrag.Do ass een och nach net um Enn ukomm. Et hätt ee villes missen ophuelen, ma elo géif een dru schaffen, och wann een de Problem net an den nächste Wochen a Méint ka léisen.An de leschten 10 Méint wiere Projeten duerchgaang, déi konkret de Bierger eppes brénge géifen, esou den Eugène Berger. An et wier ee nach net fäerdeg mat Aarbecht.