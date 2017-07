Energie spueren duerch energetesch Renovatioun (10.07.2017) Den Triple A soll zum Standard ginn. Sief et fir Neibauten oder Renovatiounen.

D'Francine Closener



Genee dat wëll een am Wirtschaftsministère awer elo änneren, an huet, zesumme mat verschiddene Partner wéi MyEnergy, der Chambre des métiers oder der Handwierker-Federatioun nei Leitlinnen ausgeschafft.Zil wier et, dass et allkéiers op eng Voll-Renovatioun erausleeft. Dat heescht, dass net just eenzel Deeler am Haus ersat oder erneiert ginn, mä dass een allméiglech energie-effizient Mesurë berécksiichtegt.D'Staatssekretärin am Wirtschaftsministère Francine Closener gëtt zwee Beispiller: Esou misst een zum Beispill oppassen, datt een net all d'Fënsteren nei mécht an duerno mat Schimmel geplot ass, well keng Lüftungsanlag virgesi gouf. Oder datt een eng nei Heizung abaue léisst, déi da vill méi grouss ass, wéi et néideg gewiescht wier, wann een d'Fassad virdrun isoléiert hätt. Et wier also wichteg, d'Potenzial ze erkennen - wat kann ech alles maachen? - a sech beroden ze loossen. Vu sengem Portmonni hänkt et dann of, wat een alles mécht, ma et sollt een um Enn net eppes do stoen hunn, wat een eigentlech net brauch.

Dofir wäerten och d'Berodungs-Méiglechkeete mat MyEnergy ausgebaut ginn, seet den Direkter vun der nationaler Promotiouns-Struktur fir nohalteg Energie, Gilbert Théato. Déi Berodung bleift natierlech och weiderhi gratis.4 grouss Strategie-Punkte goufe festgehalen, an déi 33 eenzel Moossnamen abegraff sinn. Si sollen den Accès zu der Finanzéierbarkeet erliichteren an dat nohaltegt Renovéieren ënnerstëtzen.Bei den neie Gebaier iwwregens, déi jo mëttlerweil just nach am Triple-A-Standard däerfe gebaut ginn, hätt sech gewisen, dass de Grand-Duché do schonn op der Héicht wier a punkto energie-effizient Bauen – bei de Renovatioune soll elo nogezu ginn.60% vun de ronn 209.000 Gebaier déi et hei am Land gëtt, sinn iwwregens schonn virun 1990 gebaut ginn.