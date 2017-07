De PAG an d'Reklamatiounen, déi d'Bierger dem Inneminister geschéckt hunn, waren Thema e Méindeg an der leschter Reunioun vum aktuelle Stater Gemengerot.

PAG-Reklamatiounen: De Reportage vum Monique Kater



252 Bréiwer, well d'Leit net mat den Decisioune vum Schäfferot averstane sinn, hat den Dan Kersch um Büro leien. E puer duebeler waren dobäi, an um Enn krut de Schäfferot 189 PAG-Reklamatiounen zeréck, fir ze kucken, ob vläicht net déi richteg Decisioun geholl ginn ass ... an effektiv, d'Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer schwätzt vun 28 esou Dossieren, wou wéinst enger erreur matérielle, elo en Avis favorable proposéiert gouf.

Et hätt ee sech déi 189 valabel Reklamatiounen den 28. Juni an der Kommissioun ugekuckt, a well een zwar d'Perfektioun géing sichen, déi awer net ëmmer géing erreechen, géif een de Minister elo froen ze verbesseren, wat vergiess gouf, seet d'Lydie Polfer.

Recevabel sinn, als Reklamatioun, am Fong just déi, déi sech mam Plan d'aménagement général beschäftegen, iwwer d'PAPe kann ee sech zwar opreegen, mä d'Gesetz gesäit do net vir, dass de Schäfferot esou eng Reklamatioun muss unhuelen. Dat gëllt och fir déi, déi de Minister krut. Ignoréiert gi se wéi et schéngt dann awer net. D'Buergermeeschtesch annoncéiert eng Prozedur am Kader vum Omnibus-Gesetz. Bei 14 Dossiere wier et nämlech gerechtfäerdegt, fir d'Dossieren nach emol opzemaachen an z'analyséieren.

D'Isabelle Wiseler huet e Méindeg de Mëtten drun erënnert, dass et den CSV-Conseilleren, am PAG u Kohärenz gefeelt hätt, begréisst awer, dass déi 14 Dossieren nees wäerten opgemaach ginn. Der Marceline Goergen, adr, geet dat net duer, si hätt och gären déi Fäll explizéiert kritt, wou een dem Bierger weider net Recht gëtt.

De PAG léich elo komplett an den Hänn vum Inneminister. Wiem dat net passt, ka virun d'Verwaltungsgeriicht, mä, monéiert d'Buergermeeschtesch, da misst e scho ganz gutt Argumenter hunn.



An dat hei war wéi gesot dee leschte Stater Conseil. Deen nächste steet fir den 9. Oktober um Programm, dat ass den Dag no de Gemengewahlen.