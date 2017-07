© Police

6 Méint Prisong, mat méiglechem Sursis, e Fuerverbuet vun zwee Joer, bei deem d'Riichter iwwer en eventuelle Sursis befanne sollen, an eng appropriéiert Geldstrof: Dat gouf e Méindeg de Mëtten um Dikrecher Geriicht um Enn vum Prozess ëm en déidlechen Accident, am Dezember virzejoert, op der Wämperhaart gefrot.Deemools war eng 73 Joer al Fra do iwwer en Zebrasträif gaangen, wéi e Camion si ze pake krut. Déi Onglécklech war nach op der Plaz verscheet.sot aus, nach op der Plaz vum Accident mam Chauffeur geschwat ze hunn; deen hätt erkläert, hie wär ëm déi 25 km an der Stonn gefuer. En Enquêteur vun der Police judiciaire huet ervirgehuewen, dass eng Bremsspur vun 19 m virum Zebrasträif gemooss gouf an d'Affer e puer Meter wäit geflu wär. Eng Vitess vu 25 km à l'heure wär méiglech, an den Ugekloten hätt d'Affer mat 23 km an der Stonn ze pake kritt. D'Strooss wär deen Dag op Plazen naass, op aneren dréche gewiescht, an d'Gewiicht vum Camion plus d'Remorque hätte vläicht dozou bäigedroen, dass et mam Bremsen net duergoung. D'Vitess op där Plaz wär op 70 à l'heure limitéiert, d.h. de Camion net ze séier gewiescht; den Zebrasträif wär och gutt ze gesinn, ma d'Bremsspur hätt net direkt ugefaangen.De 57 Joer alesot, gesinn ze hunn, dass d'Fra wéilt iwwert d'Strooss goen; hien hätt voll gebremst, soubal hie se gesinn huet, an hätt op der Brems gestanen, ma d'Affer net méi evitéiere kënnen. Dobäi hätt hien nach versicht, fir de Camion eriwwer ze zéien, d'Fra awer ze pake kritt. Op d'Fro vum President, "Hutt Dir geduecht, Dir kéint ofbremsen, d'Fra laanscht loossen a weider fueren?", huet de Mann Jo geäntwert.D'vum Ugekloten huet drop higewisen, dass et deen Dag gereent hat an Autoen entgéintkoumen, soudass d'Siicht net gutt war. Hire Client hätt d'Fra spéit gesinn, sou d'Me Frieders-Scheifer; wéi de Mann d'Gefor realiséiert hätt, wär hien net ze séier gewiescht an hätt op de Bremse gestanen, ma et wär net duergaangen an hien hätt d'Affer mam Pare-choc erwëscht. De Mandant, dee vläicht ze spéit reagéiert hätt, géif zanter 36 Joer als Beruffschauffeur fueren, wär nach ni an en Accident verwéckelt gewiescht an hätt näischt am Casier; dat sollt bei der Strof consideréiert ginn.Dem Vertrieder vumno hätt de Chauffeur d'Fra wuel gesinn, ma net gebremst, mä gehofft laanscht ze kommen, ouni misse stoen ze bleiwen. Et wär deemno en Accident gewiescht, dat hätt kënne verhënnert ginn.D'Uerteel ass fir de 26. Oktober.