Virun engem Joer goufen de Reliouns- a Moralunterrecht am Secondaire ofgeschaaft, elo zitt d'Grondschoul no. Um Dënschdeg de Mëtteg stëmmen Deputéiert iwwert den entspriechende Gesetzprojet of.



Parallel geet et och ëm d'Zukunft vu ronn 140 Enseignanten, déi bis ewell de Reliouns- a Moralunterrecht an der Primärschoul assuréiert hunn.



Déi betraffe Leit hunn d'Méiglechkeet, an Zukunft och dat neit Fach "Vie et société" ze ënnerriichten. Zanter dem leschte Joer kënne si an dem Kontext eng spezifesch Formatioun suivéieren, déi sech iwwer 16 Stonnen zitt a vum Institut de formation continue vum Educatiounsministère organiséiert gëtt. Ronn 2.500 Enseignanten hate sech ageschriwwen, fir dës Formatioun ze maachen. Well den Intressi sou grouss war, konnt bis ewell just een Deel vun deene betraffenen Enseignanten d'Formatioun maachen, den aneren Deel hëlt dat elo am Hierscht no.



Déi nei Dispositioune triede fir d'Rentrée am September a Kraaft.



D'CSV hat schonn am Virfeld däitlech gemaach, dass si dës Demarche vun der Dräierkoalitioun net ënnerstëtzt, d'selwecht wéi am Secondaire. Déi gréisst Oppositiounspartei bleift dobäi, deemno d'Kanner an hir Elteren missten de Choix hunn tëscht Reliouns- oder Moralunterrecht.



Een anere Punkt um Dënschdeg de Mëtteg um Ordre du Jour an der Chamber ass de Gesetzprojet iwwert déi plurilingual Sproochefërderung souwéi d'Aféiere vun enger 20 Stonne Gratis Kannerbetreiung pro Woch an de Crèchen. Och des Initiativ vun der blo-rout-grénger Regierung gouf am Virfeld vu ville Säite kritiséiert.



Déi nei Dispositioune solle vum 2. Oktober u gëllen.



Schlussendlech beschäftege sech d'Volleksvertrieder um Dënschdeg de Mëtteg nach mam Bau vun engem neien Lycée Technique fir Gesondheetsberuffer zu Stroossen. Déi nei Schoul vis-à-vis vum Centre Hospitalier soll eng Kapassitéit kréie fir 1.200 Schüler.



Parallel soll och een Internat mat 35 Zëmmer fir Schüler gebaut ginn. Weider 14 Kummere si virgesinn fir Jonker, déi a Schwieregkeete sinn a vum SNJ betreit ginn. Den Ament gëtt et de Lycée Technique fir Gesondheetsberuffer zu Käerjeng. Ee weidere Lycée ass zu Ettelbréck am Gaange gebaut ze ginn.



Et ass eng chargéiert Woch, déi Deputéiert erwaart. An der Sitzung vun e Mëttwoch de Mëtteg gëtt iwwert d'Reform vun der Fleegeversécherung ofgestëmmt. Donieft geet et an enger Orientéierungsdebatte ëm d'Zukunft vun der Europäescher Unioun an der Eurozon.



En Donneschdeg gëtt um Krautmaart no de Stäre gegraff mam Gesetzprojet iwwert de sougenannte "Space Mining", et geet ëm d'Lutte géint de Laangzäitchômage an d'Reorganisatioun vum Centre socio-éducatif de l'Etat.