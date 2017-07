Um Ban de Gasperech soll dann an den nächste Joren de gréisste Park vun der Haaptstad entstoen. De Projet ass e Méindeg eestëmmeg gestëmmt ginn.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

© RTL-Archiv

16 Milliounen Euro ginn investéiert fir de 15 Hektar grousse Park. Et kënnt e grousse Weier dohinner, awer net fir ze schwammen, eng grouss Kannerspillplaz, Terraine fir Sport ze maachen oder nach en Outdoor-Fitness.

E Restaurant ass och geplangt.

D'Stad ass dann och nach ëmmer op der Sich no enger Plaz fir eng oppe Schwämm. Et géif 2 oder 3 Plazen am Süde vun der Stad ginn, déi awer net der Gemeng gehéieren, sou d'Buergermeeschtesch.

Den nächste Schäfferot soll sech dermat befaassen.