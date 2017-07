E Méindeg koum et um 17 Auer zu engem Accident op der N12, tëscht Wämperhaart a Wilwerdang, well en alkoholiséierte Chauffer wuel net gutt opgepasst hat.

Wéi d'Police schreift, huet en Automobilist, deen an Direktioun Wilwerdang ënnerwee war, ugesat fir z'iwwerhuelen. Den Auto, dee grad entgéint koum, hat hien héchstwahrscheinlech net gesinn. De Chauffer vun deem Auto huet séier reagéiert, fir eng Frontalkollisioun ze verhënneren, ass hien tëscht 2 Beem an e Feld gefuer.Béid Ween krute sech neelech ze paken, sou dass och de responsabele Chauffer mat sengem Auto an engem Maisfeld gelant ass. Spéider huet d'Police bei him en ze héijen Alkoholwäert festgestallt.Béid Chauffere goufe liicht blesséiert, et gouf protokolléiert an ee Führerschäi agezunn.