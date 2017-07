© RTL Télé Lëtzebuerg / Christophe Hochard

De Frank Vansteenkiste



De Belval ass ee vun de wichtegste Sitten hei am Land a läit, hannert dem Kierchbierg, dem Zentrum, dem Garer Quartier vun der Stad Lëtzebuerg, der Cloche d’Or an dem Quartier ëm de Findel, op der 5. Plaz. Ronn 12.000 Persoune koumen all Dag op de Belval schaffen, léieren oder akafen.Mëttlerweil zielt d'Plaz 2.400 Residenten, a 70 Prozent ass scho kommerzialiséiert. Ma nach grouss Changementer stinn um Belval an d’Haus. Et wëll ee sech nach weider entwéckelen, och Sozialwunnengen bauen an de Belval Sud ausbauen. Ënnert anerem ass een och am Gaang ze kucken, wéi d’Plaz ronderëm déi fréier Basengen am Square Mile soll verännert ginn. Do soll ee Concours lancéiert ginn.Datt am Square Mile eng Rei Parkplazen ewechfalen, do gesäit de Frank Vansteenkiste vun Agora, dem Gestionnaire vum Belval, kee Problem. Och net fir d’Leit, déi op de Belval schaffe kommen oder d’Studenten vun der UNI Lëtzebuerg.

Et géifen awer genuch Alternative ginn, och wann et den Ament immens attraktiv wier, um Site ze parken. Et wier awer korrekt, dass Studenten a Leit am Lycée keng Parkplaz zur Verfügung hunn oder wa se eng Plaz kréien, déi soll kaschten. Dat wier awer d'Norm zu Lëtzebuerg, sou de Frank Vansteenkiste.

Méi iwwert de Bilan vum Joer 2016 vun der Agora den Owend am Journal.