No der DP gëschter war et haut um Tour vun déi Gréng fir hire Bilan ze zéie vun der Chamber-Sessioun.

Déi Gréng: e fairen a loyale Partner (11.07.2017) Déi Gréng leeë grousse Wäert op Kooperatioun, fir hire Programm an awer och aner Iddien op nationalem a kommunale Niveau ëmzesetzen.

Bilan: Déi Gréng D'Viviane Loschetter zitt de Bilan vun der Chamber Sessioun.



Déi Gréng ënnersträichen, dass den Haaptpilier op der Zesummenaarbecht géing leien an awer wier fir si wier et wichteg, dass hir Idealer mat an d'Iddie mat era fléissen.Hei geet et dorëms de Programm anzehalen, wou et haaptsächlech ëm Gesellschafts-, Ëmwelt a Klimapolitik geet. Sou hoffen se bei zukünftege Partner, Ähnlechkeeten am Programm erëm ze fannen.