D'Verwaltungsgeriicht hat de Bau vun der Struktur ënnerbonnen, well déi Strategesch Ëmweltprüfung, kuerz SUP, déi virlouch, net präzis genuch war.

Et gëtt Nouvellen, wat déi geplangte Struktur fir Asyl-Demandeuren zu Stengefort ugeet. Aus engem Bréif, deen eis virläit, an deen den Nohaltegkeetsminister François Bausch en Dënschdeg un de Stengeforter Buergermeeschter Jean-Marie Wirth adresséiert, geet ervir, datt de POS net duergeet, fir d'Containeren um geplangte Site opzeriichten. De POS géif just am Fall vun enger urgenter Situatioun gräifen, wa séier Sitte musse fonnt ginn, wat aktuell jo net méi de Fall ass. An deem Fall wier just de Staat responsabel, net wéi beim PAG, wou et d'Gemeng ass.

De Minister präziséiert, datt sech d'juristesch Situatioun antëscht gekläert hätt, datt d'Strategesch Ëmweltprüfung virläit an datt de PAG sollt punktuell geännert ginn.

De François Bausch verweist op e Courrier vum Stengeforter Gemengerot vun virun 2 Joer, wouranner sech fir eng Containerstruktur ausgeschwat gëtt. Dem Minister no hätt dës Struktur net nëmmen en nationalen, mä och e lokalen Interessi.

D'Verwaltungsgeriicht hat am Februar dëst Joer d'Prozedur fir d'Struktur, wou maximal eng ronn 100 Flüchtlinge sollen ënnerbruecht ginn, gestoppt. An Zukunft ass awer net nëmme riets vun DPIen, déi an dëser Struktur sollen ënnerkommen, ma och sougenannte sozial problematesch Fäll, aus der Ëmgéigend vun der Gemeng. Et géif also eng gemëschte Struktur zu Stengefort entstoen.

Eng Reaktioun vum Stengeforter Gemengerot steet nach aus.