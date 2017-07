D'Cour d'Appel an der Stad huet elo decidéiert, dass d'Baufirma hire Camion zeréck kritt, deen an en déidlecht Accident, am Juni 2013, op der Collectrice du Sud verwéckelt war.Dee Camion war deemools vu Péiténg aus an den Tunnel Biff gefuer, wéi d’Hydraulik vum Kipper lassgoung; dee koum uewe widdert eise Poutren, vun deenen der 3 aus der Verankerung gerappt goufen. Eng vun deenen, déi op d’Strooss gefall ass, war en Auto gerannt, dee vun där anerer Säit koum. Déi 29 Joer al Chaufferin vum Gefier hat d’Accident net iwwerlieft.